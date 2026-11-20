Луи Саа: возможный переезд «МЮ» с «Олд Траффорд» вызывает у меня смешанные чувства

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа поделился мнением о возможном переезде клуба со стадиона «Олд Траффорд» на новую арену.

«Возможный переезд с «Олд Траффорд» вызывает у меня смешанные чувства. Мы должны двигаться вперёд как клуб. Руководство хочет лучших условий и инфраструктуры, чтобы люди могли оценить, насколько хорош и силён этот клуб. История «МЮ», безусловно, связана с «Олд Траффорд».

Это было замечательное место для достижения успеха. Но в то же время самое гл