Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев получил приз «Джентльмен года» — 2026. Об этом сообщает официальный телеграм-канал краснодарского клуба.

«Стас стал первым представителем «Краснодара» в истории премии и всего лишь четвёртым вратарём, удостоенным этой награды. Поздравляем, КосмоСтас!» — сказано в сообщении «быков».

Станислав Агкацев находится в системе «Краснодара» с 2018 года, к этому моменту вратарь провёл за основную команду южан 109 матчей, в 44 из которых отыграл «на ноль».

На данный момент «Краснодар» с 26 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.