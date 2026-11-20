Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о борьбе с коррупцией и подкупом судей. Он описал, как работает система противодействия коррупции.

— Были ли у вас случаи, когда к вам обращались с некими звонками или заявлениями о подарках или попытках склонить к нечестному судейству?

— У нас предусмотрена многоступенчатая система противодействия коррупции. Есть департамент защиты игры, для которого это является профильной работой. Мы всегда собираем анкеты, сведения об имуществе, месте работы. И департамент защиты игры это проверяет. Есть требования инспекции, что судьи обязаны сообщать о таких фактах.

— Ознакомляются ли судьи с указанными функциями?

— Инструкцион