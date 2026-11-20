Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Тибо Куртуа. Стороны подписали новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в четырёх из которых сыграл «на ноль». Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

«Реал» (30) находится на втором месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Отставание от лидирующей «Барселоны» (33) составляет три очка.