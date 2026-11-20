Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, куда мог перейти прошлым летом из «Зенита». По словам футболиста, им интересовались шесть клубов из России и два из Европы.

— Сколько клубов интересовались тобой и почему ты выбрал именно «Крылья»?

— Вопрос интересный. Было восемь клубов. Один из Турции, один из Сербии, один из ФНЛ в России. Кстати, я там [в ФНЛ] чуть не оказался, настолько всё было сложно в ситуации с «Зенитом»… И ещё [мной интересовались] пять клубов Премьер-Лиги. Но я сразу сказал, что если у меня не получится в Европу уехать, то есть «Крылья Советов», которые первыми вышли на меня. Но тоже были сло