Известный экс-футболист Владимир Быстров высказался о проблемах российских футбольных клубов.

«Честно, за такими ситуациями, как в «Локомотиве», не очень приятно наблюдать. Я за то, чтобы люди отвечали за свои действия и поступки. У нас слишком мало хороших связок в клубах, где тренер и руководство одного мнения. «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» — там есть важные фигуры, с которыми трудно спорить. А в других клубах? Не футбол, а выживалити — кто кого. Кто кому отрубит голову первым. И главное — спихнуть что угодно на кого угодно. Главное — не я. Поэтому чем больше будет клубов, тем лучше. Больше шансов будет вос