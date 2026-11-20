«Почему бы и нет?» Тюкавин раскрыл свою позицию по трансферу в Турцию

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин раскрыл свою позицию по поводу возможного трансфера в турецкие клубы. Ранее он заявлял, что хочет только в топ-чемпионаты Европы. Но сейчас Тюкавин дал понять, что готов рассмотреть и турецкие варианты продолжения карьеры.

— Допускаешь, что и ты тоже можешь уехать именно в Турцию? Как-то поменял свою позицию?

— Наверное, можно сказать, что пересматриваю свою позицию насчёт этого. Но у меня нет же отступных в контракте. Если и будет какое-то предложение из Турции, то, возможно, руководство «Динамо» его рассмотрит.

— То есть рассмотришь турецкий чемпионат как транзитный вариант?

— Почему бы и нет? Смотря на Батракова, да,