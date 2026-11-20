«Мне нравится эта страна». Карседо высказался о жизни в России
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о жизни в России. Он признался, что ему нравится в Москве и России.
— Вы провели уже год в Москве. Каким был для вас этот год?
— Просто замечательным. Мне очень понравилось работать в «Спартаке» и жить в Москве. Мне нравится эта страна. Всё это время всё складывалось очень хорошо.
— Вы уже обустроились в Москве?
— Да, мы всё организовали вместе с моей женой. Мы довольно легко нашли квартиру. Наш район, район «Динамо», — очень приятное место для жизни. И вы сами видите, какие условия созданы у нас