Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о жизни в России. Он признался, что ему нравится в Москве и России.

— Вы провели уже год в Москве. Каким был для вас этот год?

— Просто замечательным. Мне очень понравилось работать в «Спартаке» и жить в Москве. Мне нравится эта страна. Всё это время всё складывалось очень хорошо.

— Вы уже обустроились в Москве?

— Да, мы всё организовали вместе с моей женой. Мы довольно легко нашли квартиру. Наш район, район «Динамо», — очень приятное место для жизни. И вы сами видите, какие условия созданы у нас