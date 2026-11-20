Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура высказался о работе под руководством нового тренерского штаба во главе с Роланом Гусевым.

— Знакомство с новым тренерским штабом проходит хорошо. Мы и до этого успели пять дней потренироваться с ним, было понятно, какие принципы у нового главного тренера. В целом всё идёт хорошо.

— Насколько удаётся его идеи реализовывать и интересны ли сейчас тренировки?

— Для меня все тренировки интересны по-ра