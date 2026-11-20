Тренер «Спартака» Карседо — о Мостовом: легенда и российского футбола, и испанского

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос об экс-футболисте красно-белых и испанской «Сельты» Александре Мостовом.

— Вы знаете, кто такой Александр Мостовой?

— Конечно! Легенда!

— Легенда?

— Легенда.

— Российского футбола или также испанского?

— И испанского — тоже, потому что он здорово играл за «Сельту», — сказал Карседо в интервью Okko.

Александр Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Всего в его активе 55 голов и 46 результативных передач в 235 матчах Ла Лиги.