Тренер «Спартака» Карседо — о Мостовом: легенда и российского футбола, и испанского
Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос об экс-футболисте красно-белых и испанской «Сельты» Александре Мостовом.
— Вы знаете, кто такой Александр Мостовой?
— Конечно! Легенда!
— Легенда?
— Легенда.
— Российского футбола или также испанского?
— И испанского — тоже, потому что он здорово играл за «Сельту», — сказал Карседо в интервью Okko.
Александр Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Всего в его активе 55 голов и 46 результативных передач в 235 матчах Ла Лиги.