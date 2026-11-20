«Арсенал» проявляет интерес к Олисе из «Баварии» — Sport Bild

«Арсенал» проявляет интерес к крайнему нападающему «Баварии» Майклу Олисе. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, несмотря на интерес «канониров» и мадридского «Реала», мюнхенский клуб не планирует продавать французского футболиста. В «Баварии» готовы продлить контракт с 24-летним вингером с повышением зарплаты.

В нынешнем сезоне Олисе принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом ра