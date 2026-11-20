«Я на стороне Усмана». Игрок «Родины» Абдусаламов — о драке Нурмагомедова и Двалишвили
Нападающий московской «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов высказался о конфликте бойцов UFC Мераба Двалишвили и Усмана Нурмагомедова.
— Какая у тебя реакция на драку Усмана Нурмагомедова и Мераба Двалишвили?
— Мераб неправильно повёл себя перед турниром RAF в Тбилиси. Он сначала словесно задел Умара (брата Усмана. — Прим. «Чемпионата»), а потом ударил дагестанского борца Ахмеда Гаджимагомедова и, как говорят, оскорбил его маму. По