Яшин и Акинфеев — лучшие игроки в истории футбола под 1-м и 35-м номерами — The Guardian

The Guardian составила список лучших футболистов в истории, выступавших под номерами от 1 до 50. Голкипер сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признаны лучшими игроками в истории футбола, выступавшими под 1-м и 35-м номерами.

Акинфеев находится в системе армейцев с 1990 года и защищает цвета клуба более 35 лет. Футболист провёл за клуб 818 официальных матчей, в которых 327 раз отыграл «на ноль». Акинфеев является капитаном команды.