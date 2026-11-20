Карседо ответил на слова руководителя «Пафоса» в свой адрес после ухода в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на слова руководителя кипрского «Пафоса» Романа Дубова, который ранее заявил, что не считает испанца «крутым тактиком».

— Руководитель «Пафоса» Роман Дубов говорил: «Крутым тактиком я бы его не назвал. Это человек, который грамотно выполняет свою работу, внимательно готовится к матчам и умеет выжимать максимум из состава». Для вас это скорее комплимент или критика?

— Роман — мой очень хороший друг, но иногда ему нравится немного подкалывать