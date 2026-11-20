«Бавария» следит за полузащитником «Лейпцига» Браяном Грудой, арендованным у «Брайтона». Обязательство выкупа 22-летнего футболиста может вступить в силу в начале 2027-го, если он сыграет как минимум три матча в Бундеслиге в следующем году. Тогда «быки» заплатят € 25 млн за постоянный трансфер. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «Лейпциг» рассмотрит вариант с продажей Груды в случае предложения в € 100 млн. Сами «быки» подпишут с немцем контракт, рассчитанный до 2031 года, в котором не будет указана сумма отступных.

В нынешнем сезоне Груда принял участие в 13 встречах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действу