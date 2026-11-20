Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился воспоминаниями, как переходил в российский клуб из кипрского «Пафоса» в январе текущего года. В 2012-м испанец уже работал в клубе в качестве ассистента главного тренера Унаи Эмери.

— Как вы расстались с «Пафосом»? Потому что это произошло прямо посреди сезона, сезона Лиги чемпионов, о которой вы мечтали.

— Я чрезвычайно благодарен. С «Пафосом» мы выиграли чемпионат, Кубок. Это были исторические достижения. Мы сыграли в общем этапе Лиги чемпионов. Люди в «Пафосе», на Кипре, невероятные, очень дружелюбные и приветливые, поэтому