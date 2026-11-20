Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о своём предшественнике Вадиме Романове. Российский специалист возглавлял красно-белых с ноября 2025 года по январь 2026 года в статусе исполняющего обязанности.

— Когда вы пришли работать в «Спартак», вы хотели, чтобы Вадим Романов продолжил работу и остался в тренерском штабе. Почему? Что он даёт вам и команде?

— Он здесь, потому что знал команду лучше меня. И потому что наличие российских специалистов в штабе помогает узнать клуб, познакомиться с людьми и быстрее адаптироваться.

— Кто из вашего тренерского штаба мог бы пойти по вашему пути и однажды стать главны