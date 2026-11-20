Мадридский «Реал» продлил контракт с атакующим полузащитником Браимом Диасом. Об этом сообщает издание El Chiringuito TV. По данным источника, новое соглашение рассчитано до лета 2031 года, а сумма отступных за игрока составит € 1 млрд.

Сообщается, что о заключении новой сделки будет объявлено на следующей неделе. Ранее «Королевский клуб» продлил контракт с основным голкипером Тибо Куртуа, а до этого новое соглашение с клубом подписали полузащитники Орельен Тчуамени и Арда Гюлер.

В текущем сезоне Диас принял участие