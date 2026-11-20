Чемпионат России — 2026/2027 по футболу: результаты на 20 ноября, календарь, таблица

В пятницу, 20 ноября, прошёл первый матч 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 20 ноября:

«Ростов» — «Крылья Советов» — 3:0.

Первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший 31 очко. На второй строчке располагается московское «Динамо», которое также набрало 31 очко и уступает петербуржцам по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Спартак», у которого 29 очков. Замыкают таблицу «Локомотив» (11) и «Факел» (6).