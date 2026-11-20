Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что изменилось в его жизни в худшую сторону с приходом популярности.

«Я бы многое изменил во всём, что есть сейчас, ради того, чтобы быть свободным человеком. Любой желающий может поехать в центр Барселоны, купить одежду, что-нибудь выпить и вернуться домой, а я — нет. Поэтому я пользуюсь моментами, как, например, сейчас, когда нахожусь в США, где меня никто не знает. Это полезно