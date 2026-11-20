Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил, почему голкипер Александр Максименко продолжает оставаться основным в клубе.

— Как вы в принципе принимаете решение, кто должен играть в воротах? Это решение тренера вратарей Начо Торреса или всё-таки последнее слово за вами?

— Я всегда консультируюсь со своим штабом, спрашиваю, в какой форме находятся футболисты, и стараюсь учитывать их оценки, но окончательное решение всегда за мной.

— Почему Александр Максименко сейчас основной вратарь «Спартака»?

— Потому что мы считаем, что до сих пор он хорошо выступал. К