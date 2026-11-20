«Насколько всё это удивительно». Артета — о возвращении Почеттино в Премьер-лигу

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возвращении Маурисио Почеттино в английскую Премьер-лигу. Специалист был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед». Ранее Почеттино работал в «Саутгемптоне», «Тоттенхэме» и «Челси».

«Глядя на него, понимаешь, насколько всё это удивительно: четыре человека, сыгравших очень важную роль в моей жизни — люди, которых я знаю уже много лет, — теперь возглавляют четыре топ-клуба