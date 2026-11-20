Карседо ответил на слова Слуцкого, что «Спартак» не будет бороться за победу в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на слова бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого, который ранее заявил, что красно-белые не будут бороться за победу в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

— Леонид Слуцкий сказал: «Я не верю, что «Спартак» поборется за титул, потому что может пропустить когда угодно и от кого угодно. У них нет ни одного игрока, которого можно назвать королём надёжности». Кого бы вы назвали «королём надёжности» в «Спартаке»?