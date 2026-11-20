Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов назвал 18-летнего полузащитника московского «Динамо» Тимофея Маринкина самым талантливым молодым игроком в Альфа-Банк РПЛ.

— Наверное, Маринкин, потому что в таком возрасте показывать такой зрелый футбол – это дорогого стоит. Мы все прекрасно понимаем, что он играет в большой команде, и играет великолепно. Вокруг очень хорошие и качественные футболисты, гораздо легче проявить себя.

— В пионеротряд Георгия Ярцева Маринкин вписался бы?

— Я думаю, что нет. Там футболисты уровня Цымбаларя были. Рядом с уровнем Цымбаларя тяжело вписаться, — сказал Тихонов в эфире «Матч