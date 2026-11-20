«Челси» оштрафовали на £ 150 тыс. за неподобающее поведение болельщиков в матче Кубка Англии с «Чарльтон Атлетик» (1:5), который состоялся в январе. Об этом информирует официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

«Утверждалось, что примерно на 56-й минуте «Челси» не обеспечил того, чтобы его зрители и/или болельщики (а также лица, выдающие себя за болельщиков или сторонников) не вели себя неподобающим, оскорбительным, грубым или уничижительным образом с прямым или косвенным упоминанием религии или веры.

«Челси» признал обвинение, и независимая регулирующая комиссия после слушания назначила план действий, штраф в размере £ 150 тыс. и предупреждение относительно будущего поведения.

Клуб впоследствии обжаловал эти санкции. Апелляция была отклонена независимой апелляционной комиссией, и решения регулирующей комиссии остаются в силе», — написано в заявлении.

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