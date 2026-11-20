Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о прогрессе полузащитников Наиля Умярова и Руслана Литвинова, а также заявил, что они могут стать легендами клуба в будущем.

— Вы сами играли в центре полузащиты и нашли хорошую позицию для Литвинова и Умярова. Вы часто делитесь своим опытом?

— Я не был так хорош, как они. Но да, я много беседую с ними, и не только с ними, но и с другими игроками. Стараюсь делиться своим опытом, показывать, в чём они могут прибавить, испол