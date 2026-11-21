Главный тренер «Лацио» Дженнаро Гаттузо ответил, может ли стать проблемой, если кто-то из его футболистов будет допоздна играть в GTA 6.

«Это их дело, если они играют в PlayStation. Я даже не знаю, вышла ли эта игра, не понимаю, о чём вы говорите. Даже не считаю это проблемой. Мне бы никогда не пришло в голову подойти к футболисту и спросить, во сколько он лёг спать или играет ли он в GTA. Завтра утром, в девять часов, мы все вместе будем завтракать. Внимательно прослежу за всеми, чтобы увидеть, не засиделся ли кто-нибудь допоздна», — приводит слова Гаттузо Marca.

GTA 6 вышла для PlayStation 5 и Xbox Series X/S 19 ноября 2026 года.