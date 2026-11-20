Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада высказался о ситуации с контрактом полузащитника команды Бруну Фернандеша. Ранее сообщалось, что португалец отклонил два предложения о продлении трудового договора, который истекает следующим летом.

«Послушайте, я уже говорил, что мы испытываем огромное уважение к Бруну. Нам очень повезло, что он наш капитан. То, что он сделал для этой команды за последние шест