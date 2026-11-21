Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился мнением о жеребьёвке 1/4 финала Лиги наций, где его команда сыграет с Норвегией.

«Наш первый вызов в 2027 году теперь определён, и мы с нетерпением ждём соперничества с Норвегией. Знаем, чего ожидать от норвежцев, особенно учитывая, что встречались с ними в плей-офф чемпионата мира летом.

Двухматчевое противостояние — довольно редкое явление в международном футболе, и в последнее время мы с таким не сталкивались. Я уверен, что наши верные болельщики столь же воодушевлены, и мы с нетерпением ждём возможности создать новые воспоминания как на выезд