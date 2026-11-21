Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался об экс-форварде красно-белых Артёме Дзюбе, возвращение которого в клуб обсуждалось минувшим летом. В сентябре агент нападающего Леонид Гольдман заявил, что трансфер его клиента в «Спартак» не состоялся, потому что против был спортивный директор клуба Фрэнсис Кахигао.

— В прессе много говорили о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак». Обсуждали ли с вами когда-нибудь этот вопрос?

— Этим вопросом занимался