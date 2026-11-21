«Речь не о реванше за полуфинал ЧМ». Зидан — о матчах с Испанией в 1/4 финала Лиги наций

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о результатах жеребьёвки 1/4 финала Лиги наций, где «трёхцветные» встретятся с Испанией.

«Мы знали, что нам достанется сильная команда. Это будет Испания, действующий чемпион мира. Прекрасно их знаем, но провели наблюдение за их последними матчами и проанализируем всё это вместе с моим штабом. Чтобы пройти далеко в турнире, в любом случае нужно играть и выбивать лучшие команды.

Речь идёт не