Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поддержал празднование Дня чёрного самосознания, опубликовав запись на своей странице в социальных сетях. Футболист разместил изображение с надписью «Уважение не имеет цвета — оно имеет самосознание».

День чёрного самосознания отмечается в Бразилии 20 ноября. Этот праздник посвящён памяти вождя Зумби дос Палмариса и вкладу афробразильской общины в историю и культуру страны. В первоисточнике публикации подчёркивается, что эта дата — не просто день в календаре, а момент для размышлений об истории, сопротивлении и достижениях народа.

«Цвет кожи никогда не должен определять ценность человека, места, которые он может занимать, или мечты, которую он имеет право осуществлять. Быть сознательным — значит видеть это неравенство, бороться с предрассудками и понимать, что уважение должно проявляться в наших действиях, а не только в словах», — говорится в сообщении.

Винисиус регулярно выступает с активной гражданской позицией и неоднократно становился жертвой расистских оскорблений со стороны болельщиков на стадионах в Испании.