Российский тренер Александр Григорян рассказал, что в условиях неучастия в международных турнирах российские команды увеличили уровень тренировочного процесса, приведя в пример показатели форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«У нас в чемпионате России самый напряжённый тренировочный процесс в Европе. Они не могут столько тренироваться. А мы можем. Вот плюс этой, скажем так, изоляции. Игроки действительно стали постоянно находиться в жёстком тренинге. Интенсивность увеличивается, а для игроков, обладающих исполнительским мастерством и технической оснащённостью, такая интенсивность вырастает в какое‑то улучшение своей формы. Когда игрок оснащён и участвует в напряжённом тренировочном процессе, в очень интенсивном чемпионате, где много борьбы, где много переходов, он реализовывает эт