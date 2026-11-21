Легендарный квотербек Национальной футбольной лиги (НФЛ) Том Брэди находится в процессе переговоров о приобретении миноритарного пакета акций лондонского «Челси». Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что ранее в этом месяце Брэди продал свою долю в «Бирмингем Сити», которой владел на протяжении трёх лет. По информации источников, этот шаг был сделан именно для того, чтобы проложить путь к инвестициям в «Стэмфорд Бридж». Американец вошёл в состав акционеров «Бирмингема» в августе 2023 года после того, как клуб был куплен компанией Knighthead Capital. За это время спортсмен занимал должность председателя консультативного совета команды.

По данным издания, у Брэди сложились хорошие отношения с Бехдадом Эгбали, чей фонд Clearlake Capital владеет 86,5% акций «Челси» после того, как Тодд Боэли и Марк Уолтер продали свои доли в сентябре.

Также известно, что легенда НФЛ присутствовал на финале клубного чемпионата мира в Нью-Джерси в прошлом году в качестве гостя «Челси». Тогда лондонцы со счётом 3:0 разгромили «Пари Сен-Жермен», а Брэди праздновал победу вместе с игроками.

Помимо прочего, Том Брэди владеет миноритарным пакетом акций клуба НФЛ «Лас-Вегас Рэйдерс».

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