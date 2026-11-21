Английский футбольный клуб «Саутгемптон» объявил о продлении контракта с главным тренером Тондой Эккертом. Новое соглашение 33-летнего специалиста рассчитано до 2029 года, сообщает пресс-служба «святых».

Эккерт изначально возглавил команду в качестве исполняющего обязанности в ноябре 2025 года, ранее работая с молодёжной командой до 21 года.

Под его руководством «Саутгемптон» набрал 96 очков в 48 матчах Чемпионшипа — как минимум на 12 больше, чем любой другой клуб за этот период. В прошлом сезоне специалист поднял команду с 21-го места в таблице на четвёртое, а также дошёл до полуфинала Кубка Англии, где «святые» уступили «Манчестер Сити» на «Уэмбли».

В текущем сезоне клуб идёт в пяти очках от вершины турнирной таблицы, несмотря на снятие четырёх очков. При Эккерте команда не проигрывает в последних 17 домашних матчах чемпионата.