Вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе получил повреждение в матче 10-го тура Бундеслиги против «Кёльна» (1:1). Французский футболист был заменён в перерыве встречи после столкновения с полузащитником соперников Томом Краусом на 41-й минуте, сообщает официальный сайт клуба.

После окончания игры Олисе покидал «Альянц Арену» на костылях, что вызвало опасения у болельщиков. Однако медицинский штаб команды диагностировал у 24-летнего игрока ушиб предплюсны (стопы).

Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани прокомментировал состояние футболиста и выразил надежду на его скорое возвращение в строй. «Думаю, это была просто мера предосторожности. Надеюсь, в понедельник Майкл будет чувствовать себя лучше», — приводит слова Компани пресс-служба клуба.

Ожидается, что Олисе вернётся к тренировкам в начале недели и сможет помочь команде в предстоящих матчах.