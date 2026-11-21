«Во многих клубах есть «до меня» и «после меня». Конте — о своём статусе в мире футбола

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, как «Интер» преобразился под его руководством.

«Когда я пришёл, база в Аппьяно-Джентиле была в ужасном состоянии, на полях были огромные ямы, у персонала всегда находились отговорки. «Интер» вложил деньги в обновление газона, а через месяц он снова был испорчен.

Я также попросил обустроить место для ночёвок. Если посмотреть на тренировочную базу «Интера» сегодня – это настоящая жемчужина.

Во многих клубах есть «до меня» и «после меня», и те, кто приходит следом за мной, застают уже другие условия.

И я становлюсь для клубов инвестицией, которая окупается. Мы подписали Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими, а потом продали их за € 120 млн в «Челси» и