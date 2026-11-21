Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен подчеркнул, что завоевание «Золотого мяча» имеет огромное значение как для форварда команды Гарри Кейна, так и для клуба.

«Это доказывает, что в «Баварии» можно бороться не только за титулы, но и за «Золотой мяч». Для нас это крайне важно, особенно когда мы работаем на трансферном рынке и пытаемся убедить игроков перейти в Бундеслигу.

По идее, Бундеслига должна была бы нам даже доплачивать, ведь для неё нет ничего