Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о своём будущем в английском клубе. Контракт 35-летнего нидерландца с мерсисайдцами истекает летом 2027 года.

«Главное для меня — я хорошо себя чувствую, забочусь о себе и, на мой взгляд, могу играть ещё много лет. Посмотрим, что произойдёт после этого сезона. Если кто-то сейчас утверждает, что знает, где я буду играть в следующем сезоне, то это неправда. На данный момент я и сам