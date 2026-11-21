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15:00
«Колоссальное мошенничество». Флорентино Перес высказался о «деле Негрейры»
14:42
Перес опроверг слухи о продаже «Реала» и назвал критику «спланированной кампанией»
14:15
Моуринью наругал помощников и бросил мешок с мячами во время тренировки «Реала» — Sport.es
12:40
Винисиус назвал трёх футболистов «Реала», которых он бы отвёз в Бразилию
12:35
Защитник «Ливерпуля» Араухо назвал главное отличие АПЛ от Ла Лиги
11:15
MD раскрыл, почему «Барселона» не купила топ-защитника летом
11:00
Рафинья готовится ответить на обвинения «Барселоны» и сборной Бразилии — Sport.es
21:38
«Реал», «МЮ» и ещё три клуба пристально следят за полузащитником «Боруссии» — Конур
21:16
Браим Диас продлил контракт с «Реалом», отступные — € 1 млрд — El Chiringuito TV
21:06
Фальк рассказал о ситуации с контрактом Майкла Олисе на фоне интереса «Реала» и «Арсенала»
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21:16
Браим Диас продлил контракт с «Реалом», отступные — € 1 млрд — El Chiringuito TV
14:15
Моуринью наругал помощников и бросил мешок с мячами во время тренировки «Реала» — Sport.es
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Фальк рассказал о ситуации с контрактом Майкла Олисе на фоне интереса «Реала» и «Арсенала»
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Ницца — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 15-й тур
13:00
Оренбург
–
Балтика
0 : 2
Окончен
15:15
Акрон
–
Факел
Не начался
17:30
Рубин
–
Зенит
Не начался
19:45
ЦСКА
–
Ахмат
Не начался
Англия — Премьер-лига. 11-й тур
15:30
Манчестер Сити
–
Фулхэм
Не начался
18:00
Борнмут
–
Ноттингем Форест
Не начался
18:00
Астон Вилла
–
Сандерленд
Не начался
18:00
Ковентри Сити
–
Кристал Пэлас
Не начался
18:00
Челси
–
Лидс Юнайтед
Не начался
18:00
Тоттенхэм Хотспур
–
Ипсвич Таун
Не начался
20:30
Ньюкасл Юнайтед
–
Арсенал
Не начался
Испания — Ла Лига. 13-й тур
16:00
Алавес
–
Депортиво
Не начался
18:15
Райо Вальекано
–
Валенсия
Не начался
20:30
Севилья
–
Бетис
Не начался
23:00
Реал Мадрид
–
Сельта
Не начался
Италия — Серия А. 12-й тур
17:00
Комо
–
Кальяри
Не начался
17:00
Лацио
–
Лечче
Не начался
20:00
Парма
–
Рома
Не начался
Германия — Бундеслига. 10-й тур
17:30
Унион
–
РБ Лейпциг
Не начался
17:30
Айнтрахт Ф
–
Хоффенхайм
Не начался
17:30
Байер
–
Падерборн 07
Не начался
17:30
Боруссия М
–
Боруссия Д
Не начался
17:30
Эльферсберг
–
Фрайбург
Не начался
20:30
Шальке-04
–
Штутгарт
Не начался
Франция — Лига 1. 11-й тур
19:15
Ницца
–
ПСЖ
Не начался
22:45
Лилль
–
Лион
Не начался
Россия — Лига Pari. 18-й тур
09:30
Енисей
–
Волга Ул
1 : 2
Окончен
13:30
Нижний Новгород
–
Торпедо М
2 : 0
2-й тайм, 75'
16:00
Текстильщик
–
Арсенал Т
Не начался
16:00
КАМАЗ
–
Спартак Кс
Не начался
17:00
Шинник
–
Нефтехимик
Не начался
17:00
Сочи
–
Велес
Не начался
Турция — Суперлига. 12-й тур
16:00
Галатасарай
–
Самсунспор
Не начался
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«Колоссальное мошенничество». Флорентино Перес высказался о «деле Негрейры»
«Колоссальное мошенничество». Флорентино Перес высказался о «деле Негрейры»