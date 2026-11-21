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Ницца — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 15-й тур
13:00
Оренбург
–
Балтика
0 : 2
Окончен
15:15
Акрон
–
Факел
0 : 2
Окончен
17:30
Рубин
–
Зенит
2 : 0
1-й тайм, 33'
19:45
ЦСКА
–
Ахмат
Не начался
Англия — Премьер-лига. 11-й тур
15:30
Манчестер Сити
–
Фулхэм
1 : 1
Окончен
18:00
Борнмут
–
Ноттингем Форест
0 : 0
1-й тайм, 7'
18:00
Астон Вилла
–
Сандерленд
0 : 0
1-й тайм, 8'
18:00
Ковентри Сити
–
Кристал Пэлас
1 : 0
1-й тайм, 8'
18:00
Челси
–
Лидс Юнайтед
0 : 0
1-й тайм, 8'
18:00
Тоттенхэм Хотспур
–
Ипсвич Таун
0 : 0
1-й тайм, 7'
20:30
Ньюкасл Юнайтед
–
Арсенал
Не начался
Испания — Ла Лига. 13-й тур
16:00
Алавес
–
Депортиво
3 : 1
Окончен
18:15
Райо Вальекано
–
Валенсия
Не начался
20:30
Севилья
–
Бетис
Не начался
23:00
Реал Мадрид
–
Сельта
Не начался
Италия — Серия А. 12-й тур
17:00
Комо
–
Кальяри
1 : 0
2-й тайм, 46'
17:00
Лацио
–
Лечче
1 : 0
2-й тайм, 51'
20:00
Парма
–
Рома
Не начался
22:45
Наполи
–
Торино
Не начался
Германия — Бундеслига. 10-й тур
17:30
Унион
–
РБ Лейпциг
0 : 1
1-й тайм, 38'
17:30
Айнтрахт Ф
–
Хоффенхайм
1 : 0
1-й тайм, 38'
17:30
Байер
–
Падерборн 07
1 : 0
1-й тайм, 38'
17:30
Боруссия М
–
Боруссия Д
0 : 0
1-й тайм, 38'
17:30
Эльферсберг
–
Фрайбург
0 : 0
1-й тайм, 38'
20:30
Шальке-04
–
Штутгарт
Не начался
Франция — Лига 1. 11-й тур
19:15
Ницца
–
ПСЖ
Не начался
22:45
Страсбург
–
Брест
Не начался
22:45
Монако
–
Осер
Не начался
22:45
Ланс
–
Тулуза
Не начался
22:45
Лилль
–
Лион
Не начался
Россия — Лига Pari. 18-й тур
13:30
Нижний Новгород
–
Торпедо М
3 : 0
Окончен
16:00
Текстильщик
–
Арсенал Т
2 : 2
Окончен
16:00
КАМАЗ
–
Спартак Кс
3 : 1
Окончен
17:00
Шинник
–
Нефтехимик
0 : 0
2-й тайм, 48'
17:00
Сочи
–
Велес
0 : 1
2-й тайм, 47'
Турция — Суперлига. 12-й тур
16:00
Галатасарай
–
Самсунспор
2 : 1
Окончен
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Рубин — Зенит: Ульви Бабаев вывел казанцев вперёд на 27-й минуте в матче РПЛ — 2026/2027