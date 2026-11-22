«Наполи» вырвал победу у «Торино» в 12-м туре Серии А, Мактоминей забил

Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027, в котором встречались «Наполи» и «Торино». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра выступил Антонио Рапуано. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на 73-й минуте. Отличился шотландский полузащитник неаполитанцев Скотт Мактоминей.

«Наполи» довёл количество набранных в сезоне очков до 18. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Торино» с 14 очками остаётся на 12-й строчке. В следующем туре клуб из Неаполя сыграет с «Сассуоло» 29 ноября, а туринцы встретятся с «Лацио» 28 ноября.