Завершился матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «Лион». Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье (Беде). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч в матче забил полузащитник «Лиона» Мадс Бидструп на 40-й минуте.

После 11 матчей в чемпионате Франции «Лилль» набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Лион» заработал 20 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем матче «Лилль» 28 ноября на выезде сыграет с «Ле-Маном», а «Лион» на день позже в домашнем матче встретится с «Монако».