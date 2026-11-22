Марина Кондратюк, жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказалась о травмах форварда парижан Дезире Дуэ, вратаря «Арсенала» Давида Райи и форварда «Факела» Александра Кокшарова. Все получили повреждения во время матчей чемпионатов в субботу, 21 ноября.

«Какой же сложный в плане травм сезон для ребят. Больно смотреть. Видела, что Саша Кокшаров получил ужасную травму сегодня. Дуэ вынужденно покинул поле на носилках. А потом люди удивляются, почему спортсмены зарабатывают много. Потому что ты живёшь всю жизнь по расписанию, ты в вечной борьбе, а потом в любой день можешь прийти на работу и выбыть на полгода или