Известный комментатор Георгий Черданцев высказался об игре ангольского полузащитника «Ахмата» Эгаша Касинтуры после матча с ЦСКА (2:1) в 15-м туре чемпионата России. В этой встрече Касинтура отметился результативной передачей.

«Кажется, Касинтура вскоре должен получить российский паспорт. После этого его немедленно нужно пригласить в сборную России. Один из сильнейших игроков чемпионата однозначно. Не говоря уже о том, что русским языком он владеет как родным», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Касинтура выступает за «Ахмат» с 2025 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее он также играл за «Уфу» и махачкалинское «Динамо».