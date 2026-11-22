«Антиреклама нашего футбола». Гасилин — об отменённом голе в игре «Балтики» с «Оренбургом»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался об отменённом голе «Оренбурга» в матче 15-го тура чемпионата России с «Балтикой» (0:2). На 37-й минуте защитник хозяев Евгений Болотов забил мяч, который был отменён после просмотра VAR из-за офсайда.

«Отменённый гол «Оренбурга» — это антиреклама нашего футбола. Потому что в этом эпизоде мы ждали решения VAR пять минут, не имея чёткого повтора для однозначной отмены гола. Боковой судья не поднял флажок. Почему не ориентировались на него? Мне не понравился этот момент.

В остальном «Оренбург» однозначно провалил второй тайм, а «Балтика» чётко сыграла и довела матч до победы», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

После 15 туров РПЛ подопечные Ильдара Ахметзянова набрали 17 очков и занимают 10-е место. Команда Андрея Талалаева заработала 20 очков и располагается на восьмой строчке.