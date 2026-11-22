«Интер Майами» с Месси в меньшинстве разгромно проиграл «Коламбусу» в плей-офф МЛС

Завершился первый матч первого раунда плей-офф МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Коламбус Крю». Игра прошла в Майами на стадионе ««Ну Стэдиум» и закончилась победой гостей со счётом 3:0.

На 36-й минуте «Интер Майами» остался в меньшинстве после удаления Гонсало Лухана. Отметим, в составе «Интер Майами» с первых минут сыграл аргентинский нападающий Лионель Месси и уругвайский форвард Луис Суарес.

За «Коламбус» отличились Гонсало Тапия, который оформил дубль и Таха Хабрун.

Ответный матч между командами состоится 28 ноября.

Напомним, «Интер Майами» занял второе