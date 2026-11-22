Рио Фердинанд публично раскритиковал «Баварию» за её позицию по Мусиале

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал заявление члена наблюдательного совета «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге касательно будущего полузащитника клуба Джамала Мусиалы на фоне его проблем со здоровьем.

«Бавария» лучше, чем всё это…

Если они хотят договориться о более разумных условиях для клуба в будущем из-за проблем со здоровьем у Джамала, то, конечно, следует поговорить с ним и его командой, а не с прессой.

Эта ситуация, должно быть, и так достаточно трудна для Джамала, без того, чтобы СМИ и официальные лица клуба обсуждали её публично.

«Бавария» — один из клубов, которые всегда вели себя достойно, которым многие восхищались. К сожалению, в этой ситуации это совсем не похоже на «Баварию»», — написал Фердинанд на своей странице в соцсети X.