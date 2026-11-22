Месси бросил мяч в лицо соперника по ходу проигранного матча «Майами» в плей-офф МЛС

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси бросил мяч в лицо соперника по ходу матча первого раунда плей-офф МЛС, в котором «Майами» принимал «Коламбус Крю». Игра закончилась крупной победой гостей со счётом 3:0.

Фото: скриншот из трансляции

Инцидент произошёл в компенсированное к первому тайму время (тогда его команда проигрывала со счётом 0:1). Месси, вбрасывая мяч из аута, намеренно кинул его в лицо чилийскому нападающему Гонсало Тапии. По итогам эпизода аргентинец получил жёлтую карточку.

Отметим, что Гонсало Тапия в этом матче оформил дубль.

Ответный матч между командами состоится 2