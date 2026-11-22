Сегодня, 22 ноября, состоится один матч 18-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание встреч Первой лиги на 22 ноября (время московское):

22 ноября, воскресенье:

11:30. «Уфа» – «Урал».

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 49 очков после 17 туров. «Урал» под руководством Сергея Юрана имеет в своём активе 34 очка и располагается на третьем месте. «Уфа» с 23 очками занимает 10-